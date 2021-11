Todo o cuidado é pouco para evitar novos focos do mosquito da dengue

O calor chegando é um potencial componente para o aparecimento de novos focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela.

O Setor que fiscaliza casas, pátios, terrenos baldio e piscinas para que as pessoas não mantenham água parada, dispõe de poucos agentes. E, além isso, muitas pessoas ainda não colaboram em evitar água parada em qualquer local e isso só faz aumentar os focos.

Já são mais de 650 focos de larvas de mosquitos aedes aegipty em Alegrete que foram levantadas pelos agentes em suas visitas. As amostras são testadas em laboratório do próprio setor da Secretaria da Saúde.

Muitas casas que tem piscinas se não forem devidamente cuidadas se tonam um risco onde os mosquitos depositam seus ovos e larvas proliferam. Como estamos em pandemia e muitas pessoas deixaram de lado suas piscinas, essas foram lavo de vistoria de agentes.

A coordenadora regional de saúde, Heilli Temp, alerta para o perigo de infestação de mosquito aedes em Alegrete visto que são poucos agentes (8 ), quando são necessários 29, conforme ela. Lembrou que a comunidade ainda não ajuda como um todo a não deixar água parada. Ela, inclusive, solicitou que a Prefeitura contratasse mais agentes de campo.

Até o pote do cachorro tem que ser limpo, diz a coordenadora, porque o ciclo do mosquito é de sete dias. Com poucos agentes, o trabalho é contínuo e, às vezes, eles não podem entrar nos pátios com sujeira e acúmulo de lixo, o que potencializa o aumenta de focos do mosquito. O setor atende as reclamações que chegam pela ouvidouria da Prefeitura pelo 0800 644 6021.