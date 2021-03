Empresa que resfria leite in natura, em Alegrete, só realiza o trabalho até o final do mês

Compartilhe















Das três empresas que coletam o leite in natura, em Alegrete, uma vai deixar de realizar este serviço aqui no Município.

A Mandaká Alimentos, de Nova Boa Vista, é uma das empresas que coletam e resfriam o leite num entreposto, na BR 290, próximo ao posto Texacão vai fazer este serviço até o final deste mês de março. A alegação, conforme a Presidente da AgripLeite, Juliana Pedroso Soares é de que o aluguel está caro e se tornou inviável, mas diz que vão levar o leite recolhido aqui para resfriar em Santana do Livramento.

Dulcinei Rostirola, responsável pela trabalho da empresa em Alegrete, diz que muitos produtores passaram a vender para outras empresas e isso fez com que mudassem a logística no sentido de tornar viável às atividades. Eles vão apenas captar o leite e levar para resfriar em Santana do Livramento.

A presidente da AgripLeite lembrou que nem um dos mais de 70 produtores de leite de Alegrete vai ficar sem ter onde entregar o produto, já que também realizam este trabalhado a CCGL e a Lactalis que retornou, o ano passado, a coletar o leite nas propriedades do Município.

De acordo com a Associação dos Produtores de Leite de Alegrete são produzidos cerca de 100 mil litros de leite, por dia, aqui no Município.

Vera Soares Pedroso

