Empresário é condenado por matar sequestrador da filha em Passo Fundo

Foi condenado nesta quinta-feira (4) a quatro anos de prisão em regime aberto o empresário que matou o sequestrador da filha em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O crime aconteceu há dez anos dentro da delegacia. A condenação foi por homicídio simples.

Os jurados entenderam que Paulo Rogério Gonçalves Ribeiro é culpado de matar Vinícius Fabiani, então com 33 anos. A defesa do empresário ainda vai avaliar se recorrerá da sentença.

Entenda o caso

No dia 13 de novembro de 2012, a filha do empresário, de 27 anos, foi assaltada e sequestrada quando deixava o filho na escola. O homem obrigou a mulher a dirigir até o interior do município. Eles entraram em confronto e o carro capotou.

O assaltante fugiu a pé, mas foi preso e levado para a delegacia.

O empresário estava no local, invadiu a sala da triagem e atingiu o assaltante com um canivete no peito. Ele morreu no hospital. Vinícius era detento do regime semiaberto.

Ribeiro chegou a ser preso na época, mas foi solto pela Justiça.

Fonte: G1