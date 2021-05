Polícia Civil prende quadrilha e um dos participantes na morte de Pai Maninho

Compartilhe















Polícia Civil de Alegrete prendeu, no bairro Vera Cruz, um homem acusado de participar de uma quadrilha que realizou um roubo na cidade de Dom Pedrito 18 de março.

Indivíduo apontado como piloto da moto durante a execução de Júlio Alves Nunes, de 34 anos, conhecido como Pai Maninho em 23/03/2018, foi preso pela Polícia Civil de Alegrete, nesta manhã(6), acusado de envolvimento em um outro crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem de 26 anos foi localizado no bairro Vera Cruz. O trabalho foi realizado através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda.

As investigações apontaram a participação do indivíduo em um roubo (assalto) ocorrido na cidade de Dom Pedrito, neste ano. Três homens invadiram uma empresa, fardados de Policiais Federais, mantiveram várias pessoas como reféns e roubaram inúmeros objetos.

Além da prisão ocorrida em Alegrete, foram presas mais quatro pessoas na cidade de Dom Pedrito. As prisões e as investigações, naquele Município, foram coordenadas pelo Delegado André Mendes.

O acusado, preso em Alegrete, teve participação direta em outro fato com bastante repercussão na cidade de Alegrete, sendo apontado como piloto da moto durante a execução da pessoa conhecida como Pai Maninho, fato ocorrido em 23/03/2018.

Após algumas semanas de intensa investigação, foram identificados os autores do crime e também pessoas que prestaram apoio logístico à quadrilha.

A Autoridade Policial executou prisões preventivas e mandados de buscas, os quais foram cumpridos nessa manhã. Até o momento foram presas cinco pessoas, quatro em Dom Pedrito e uma na cidade de Alegrete, sendo quatro pessoas por prisões preventivas e outra em flagrante delito por tráfico de drogas.

Foram apreendidas drogas, dinheiro e objetos oriundos de ilícitos em Dom Pedrito.

Fonte e fotos: Polícia Civil de Alegrete