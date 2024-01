Empresas destacam prejuízos devido à prolongada falta de energia em Alegrete

Clientes afetados pela interrupção no serviço entraram em contato com o PAT, para expressar suas preocupações diante da situação crítica. Destacam que, além dos transtornos operacionais, alguns estão sofrendo prejuízos financeiros. Eles ressaltam que já foram realizados diversos protocolos junto à concessionária de energia local.

Na tarde de ontem, a assessoria da RGE (Rio Grande Energia) informou que, naquele momento, cerca de 800 clientes ainda estavam sem energia elétrica na região. O impacto se estendeu também a alguns bairros, onde os moradores enfrentaram dificuldades devido à falta de eletricidade.

Separado, homem ciumento promete matar ex-mulher se encontrá-la com outro

Em nota, a RGE informou que o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul neste domingo, 14, afetou de forma intensa a área de concessão da empresa, com grande volume de chuva, descargas atmosféricas e fortes ventos, impactando o fornecimento de energia em diversos municípios. Os danos na rede elétrica são provocados, principalmente, por galhos, árvores e objetos arremessados pelo vento e que as equipes da empresa seguem totalmente mobilizadas para normalizar o fornecimento de energia no menor prazo possível.