Último mês de 2023 encerra com queda nos homicídios, estelionatos e abigeatos em Alegrete

O Rio Grande do Sul encerrou 2023 com o menor número de crimes contra a vida da série histórica, iniciada em 2010. Com as quedas dos indicadores em dezembro, o acumulado manteve a curva descendente verificada ao longo dos meses e fechou 2023 com 1.981 crimes violentos letais intencionais (CVLI), queda de 6,3% em comparação a 2022. Esta é a primeira vez, desde 2010, que o Estado encerra o ano com menos de 2 mil vítimas de CVLI.

Em Alegrete, o mês de dezembro contabilizou 101 ocorrências registrados, diferente do mesmo período de 2022, quando foram 160 registros que integraram os indicadores criminais listados pela SSP/RS. No mês de dezembro do ano passado, ocorreram 61 furtos em 30 dias. Os crimes rurais se mantiveram em declínio. Somente seis casos ocorreram no último mês do ano. O crime de furto de veículo ocorreu por duas vezes em dezembro, diferente dos seis consumados em dezembro de 2022. Os casos de roubos tiveram três casos levados ao conhecimento da Polícia Civil.

Outro tipo de crime que teve uma redução, foi de estelionatos. Em 2022 no últimos mês daquele ano, foram 47. Agora em 2023, o mesmo mês registrou 16 BO. Os delitos relacionados a arma e munições somaram três, enquanto os casos envolvendo tráfico e posse de entorpecentes foram 10, três a menos que o mesmo período de 2022.

Quantos aos homicídios, o município encerrou 2023 com 13 assassinatos, um a mais que em doze meses de 2022. Os crimes contra a vida no Estado em dezembro, em relação ao mesmo mês do ano anterior, tiveram queda de 15,8%.

Seguindo a tendência observada nos principais crimes no Estado, o abigeato caiu em níveis históricos. No último mês do ano, a queda foi de 42%. No acumulado, 17,7%.

A Operação Agro-Hórus é uma das iniciativas permanentes da Brigada Militar (BM) contra os crimes no campo, promovendo patrulhas rurais e de fronteira, com média diária de 64 policiais em atuação. Por dia, os agentes envolvidos abordam mais de 200 pessoas. Em 18 meses, ocorreu a apreensão de mais de 80 toneladas de proteína animal, 72 mil litros de agrotóxicos e quase 70 mil unidades de bebidas sem procedência. No período, houve 2.139 prisões, 338 foragidos capturados, 451 armas apreendidas e oito maquinários agrícolas recuperados.