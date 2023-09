Enchente: Rio Ibirapuitã está 10m41cm acima do normal

O Boletim da Defesa Civil de Alegrete emitido hoje às 8h alerta para a situação crítica do Rio Ibirapuitã, que está registrando um aumento constante em seu nível, atingindo a marca de 10,41 metros, com uma elevação de aproximadamente 3 centímetros por hora.

O nível atual, já foram registradas oito famílias desabrigadas, totalizando 15 pessoas, além de 27 famílias desalojadas, com um total de 80 pessoas afetadas. Os bairros mais impactados até o momento são Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo e Promorar.

Em resposta a essa situação crítica, a Defesa Civil ativou abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no Antigo Posto do Bairro Macedo para acolher as famílias afetadas. Para informações e apoio, a população pode entrar em contato com os números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.

É importante ressaltar que as ações de assistência e intervenção estão sendo realizadas com a colaboração e apoio dos servidores da prefeitura de Alegrete, do Exército Brasileiro e de voluntários. A Defesa Civil continua monitorando a situação de perto e mantém a população informada sobre quaisquer atualizações.