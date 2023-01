Encontro de baterias entre Canudos e Ritmistas contagia carnavalescos em Alegrete

Share on Email

Na 3ª Capital Farroupilha, após oito anos, os desfiles de Alegrete estão de volta em 2023, e a manifestação cultural mais popular do país se faz presente no município.

A noite de quarta-feira (25), proporcionou um esquenta no pavilhão vermelho e branco. As matriarcas do carnaval alegretense se encontraram.

Nós Os Ritmistas (a pioneira) recebeu em sua quadra, a mais querida, a Unidos dos Canudos. Intérpretes, rainhas, musas, destaques e principalmente, as baterias (Bateria do Zé e bateria Pura Cadência), proporcionaram um momento sublime de celebração ao samba.

Um momento gigante em vermelho, verde e branco lotou a quadra dos Ritmistas. O público cantou, dançou e fez a festa. Uma potente mistura de emoções, alegrias e samba contagiaram a quadra da Escola de Samba Nós os Ritmistas.

A presença da Escola de Samba Unidos dos Canudos com sua bateria, harmonia, grupo show, rainhas e madrinha de bateria abrilhantaram a noite inédita no carnaval alegretense.

– A comunidade verde e branca vivenciou a verdadeira integração das escolas, desmistificando a ideia de rivalidade entre as coirmãs. Sentimentos calorosos de contribuição a cultura do samba foram manifestados durante o evento. Parabéns, Ritmistas e Canudos pela iniciativa – resumiu a presidente dos Canudos Jeoceana Teixeira, que sambou ao lado do presidente anfitrião.

O presidente da vermelho e branco Rafael Faraco, se disse muito contente em realizar mais um evento que vai somar para a consolidação do carnaval. O carnavalesco destacou que a visita será retribuída já na próxima semana. “Foi uma tremenda festa. As comunidades prestigiaram. Quadra cheia e muito samba. Parabéns para as baterias que deram um espetáculo”, frisou Faraco.

A confraternização em eventos como esse, simboliza a harmonia, respeito e amizade entre todas as escolas da cidade, que se uniram e se esforçaram para que o carnaval voltasse a brilhar em Alegrete, destacou a diretoria da Assercal.