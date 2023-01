Prefeitura não dá conta de recolher lixo descartado irregularmente na cidade

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete busca incessantemente manter a cidade limpa, contudo, também é dever do cidadão zelar pelo município.

A Secretaria de Meio Ambiente, na última semana, recebeu inúmeras denúncias de descartes irregulares de resíduos. Um caso envolvendo embalagens de lubrificantes.

De acordo com informações, as embalagens de óleos lubrificantes devem ser devolvidas no local em que foram compradas (logística reversa) ou em locais que recebam de forma voluntária, como por exemplo, postos de combustíveis.

Os casos de crime contra o meio ambiente, estão sendo investigados pelo setor de fiscalização ambiental para que os autores sejam responsabilizados pelas ações.

Além disso, há muitos descartes de sofás, geladeiras, cômodas e outros resíduos de grande porte ao léu, como se fossem sumir por mágica.

É fundamental que população e Prefeitura estejam unidos na luta contra os resíduos irregulares. Resíduos e lixo descartados de forma errada geram transtornos e risco para saúde de toda a população.

Se cada um fizer a sua parte, todos serão beneficiados- destaca Secretária.