Reportagem sobre morador de rua sensibilizou leitores; e a mãe dele fez comovido desabafo

Na terça-feira(24), a pauta sobre o alegretense Fabiano Cortes de 45 anos teve uma grande repercussão nas redes sociais. Foram inúmeros comentários de pessoas que de alguma forma expuseram sua opinião sobre o assunto.

Entre os relatos de pessoas que já o auxiliaram, daquelas que o conhecem e que se sensibilizaram com a situação em que o morador de rua tem o desejo de recomeçar e ter a oportunidade de trabalho, se sobressaiu o depoimento da mãe de Fabiano – Neide Vaz.

Em sua mensagem no post compartilhado na página, o PAT que estava contabilizando mais de 260 comentários e 820 curtidas somente nesta matéria, a mãe acrescenta:

“A todos dou meu depoimento deste moço – sou mãe dele – não consegui ajudar meu filho. Ele tem família, foi bem criado na cidade de Manoel Viana, mas não aceitou ajuda e eu falhei como mãe.

Fabiano foi um homem direito, casado, apaixonado pela esposa. Ele casou com uma moça de Manoel Viana e eles têm um filho, hoje com 14 anos. Contudo, tiraram o direito dele conviver com o menino e não pode nem se aproximar pra visitá-lo, foi desta forma que tudo começou.

Pois, depois desta separação veio a droga pesada que o deixou assim e desta forma, ficou seis anos sumido e quando retornou já tinha “virado” morador de rua. Ele conseguiu ver o filho algumas vezes por vídeos de quando o menino era pequeno e sempre que estava lúcido solicitava ajuda para se aproximar do filho.

Entretanto, não consegui fazer nada e agora ele está se “aniquilando”. A história do meu filho é muito triste e depois que ele casou eu fiquei muito doente, depressiva, problemas cardíacos e dependente de remédios. Hoje, vi meu filho pela reportagem e mais uma vez não pude fazer nada, pois ele não pode conviver comigo, não por ser ruim, mas pelo fato de que tudo deu errado na vida do meu Fabiano.

O pai dele faleceu há três meses e agora também dependo de alguém que cuide de mim, porém, se alguma autoridade ou pessoa tiver um meio de auxiliar para ver o filho, sei que isso vai dar forças para que ele tenha motivos para viver.

Meu filho sempre falou que precisava de tratamento, mas eu não consegui interná-lo. No momento, acredito que ele não tenha estrutura para trabalhar, pois está doente, é viciado. A bebida e a droga o enfraqueceram, e eu não estou acusando ninguém pelo que aconteceu, nem a ex- companheira, nem o filho que ainda não conhece o pai.

Diariamente entrego nas mãos de Jesus para que meu filho seja salvo. O que fiz aqui, foi apenas o desabafo de uma mãe, sem força pra ajudar o filho. Agradeço a todas as pessoas que o ajudam com um prato de comida, que Deus abençoe a todos. Meu nome é Neide de Fatima Vaz, mãe do Fabiano.

Ele foi um pregador da palavra e ganhou muitas almas pra Jesus, tem curso de vigilante e realizou inúmeros serviços gerais, já fez de tudo, inclusive era um bom pedreiro e pintor. Lamento muito e me dói por ver meu filho desse jeito. – finalizou a mãe.