Encontro de Caiaqueiros reúne participantes do RS e Uruguai neste final de semana em Alegrete

O evento é uma promoção do Grupo de Caiaqueiros do Clube de Tiro Parceria Indoor, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) da Prefeitura Municipal de Alegrete, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Ibicuí e Instituto Federal Farroupilha.

O Clube Parceria é uma associação civil sem fins lucrativos fundado em 2012, que visa, entre outros objetivos, proporcionar aos seus associados reuniões, confraternizações, além de promover eventos de caráter desportivo e social. Dentro do seu quadro associativo conta com muitos praticantes do Kayak Fishing, os quais promovem ações informais de pesca, canoagem e contemplação das belezas naturais dos rios da região. Este grupo de caiaqueiros de auto denomina Parceria do Caiaque.

Objetivo de Proporcionar momentos de descontração e integração entre caiaqueiros do Brasil, Argentina e Uruguai, entre outros, fomentando o respeito pelo rio e pela natureza em geral, através de hábitos saudáveis e práticas sustentáveis.

O ponto referência de encontro, será o Sítio Santa Helena, no Corredor do Boiões, onde no sábado(5), terá credenciamento, dos inscritos que, até o momento, somam 90.

Alegrete tem 1/3 dos participantes e Dom Pedrito tem a maior delegação externa, sendo que também há caiaqueiros de Rosário do Sul, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana, Manoel Viana, São Vicente do Sul, Itaqui, Quaraí, Mata, Porto Alegre, Artigas e Rivera-UY.

O encontro conta com muitas famílias, pais e filhos, casal, irmãos e amigos. No sábado, à tarde, será realizado um passeio de caiaque nas imediações do local e à noite um jantar de confraternização e a pernoite será um acampamento no sítio.

No domingo(6), pela manhã, a largada será às 8h, do Sítio Santa Helena, até os fundos do BE COMB BLD, e posteriormente será realizado um almoço aberto à comunidade conforme adesão, no CTG Farroupilha.

A SEDETUR organizará um roteiro turístico para atendimento as famílias enquanto os(as) Caiaqueiros (as) estão na água.