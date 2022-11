Polícia Civil apreende 200 frascos de produtos vendidos para tratamento de câncer sem autorização no RS

A Polícia Civil de Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul apreendeu mais de 200 frascos de produtos que eram vendidos para o tratamento e combate ao câncer, sem autorização de órgãos de saúde. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por venda de produto de procedência ignorada e posse ilegal de arma de fogo. O produto foi encontrado na quinta-feira (3) na casa do suspeito no distrito de São Valentim.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Renato Nobre Bias, a venda do medicamento falso era feita pela internet, por R$ 250 o frasco. A polícia descobriu o esquema por acaso, enquanto cumpria mandado de busca e apreensão de outro caso.

Na casa do suspeito, agentes encontraram uma arma, os medicamentos e um arsenal completo e caseiro para a confecção dos produtos.

“Alguns dos produtos eram para tratamento de doenças variadas, inclusive ele vende esses medicamentos através de uma rede social. Era algo mais informal, mas que também acabava acessando essas vítimas que já estavam em um momento debilitado e procuravam qualquer tipo de tratamento. […] Ele atendia mais a questão do câncer. Então tinha no rótulo dos produtos a forma de tomar o medicamento”, diz o delegado.

Os produtos serão encaminhados para perícia para investigação.

“Ainda não sabemos o que contém nesses produtos, vão ser encaminhados para tentar identificar qual era esse material e do que ele era feito. O que nós sabemos é que possivelmente são produtos naturais, ainda não é possível identificar quais seriam esses produtos mas sabemos que não teria autorização legal para venda desse tipo de medicamento”, destaca Bias.

Agora, a polícia trabalha para localizar possíveis vítimas. “Possíveis vítimas que compraram esses remédios com a promessa da cura do câncer ou de outros tipos de doença”.

