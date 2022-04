Encontro de ex-atletas é recheado de amizade, sucesso e solidariedade

Share on Email

O último sábado (23), foi uma noite mágica para os amantes do futsal alegretense. A quadra da Arena Esporte e Lazer foi o palco para o 1º Encontro de Ex-atletas de Futsal de Alegrete.

Além do bonito encontro, mais um gesto de solidariedade marcou a noite. Mais de 300 quilos de alimentos não perecível foram arrecadados e entregues na última segunda-feira (25), no Residencial Geriátrico Conviver.

Eles que nas décadas de 1980 e 1990, brilharam pelas quadras de futsal se encontraram na cidade que aprenderam a amar. A amizade prevalece e embora não na melhor forma física eles deram um espetáculo.

O jogo diante da equipe master da Ser Itaqui que trouxe ícones do futsal como Choco, Serginho, Pazetto entre outros que defenderam a equipe nos tempos áureos. Do outro lado, Tilika, Manteiga, Caco, Freire, Ito, Saleh e outros atletas que somaram no evento.

Jogo na Arena foi uma festa para o torcedor que colaborou com 2kg de alimentos

A partida foi transmitida por Lives e por uma rádio local. Entre homenagens, o troféu Nei Martini foi para Itaqui, uma vitória suada do time comandado pelo craque Choco que venceu por 4 a 3, embora o resultado fosse o que menos importasse naquele momento.

Uma camisa em preto e detalhes amarelo numa moldura foi uma bonita homenagem ao Macaco, recebida pelo seu filho Diego Leal e familiares.

Homenagem ao Antônio Leal (Macoco)

Do ginásio, a festa foi para um restaurante no centro da cidade. Música ao vivo, um jantar delicioso e cerveja gelada foram, os ingredientes para que a turma de amigos revivessem uma época de muita história no futsal.

Fotos: reprodução