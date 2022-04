Temporal e forte vento arrancaram parte do telhado do Oswaldo Aranha

Brasilt que foi arrancado pelo vento

Conforme o diretor Ernesto Viana, parte do brasilit do prédio que, justamente, está em obra foi arrancado pelo vento. As folhas, de brasilit, ficaram espalhadas pelo pátio.

Como a previsão é de mais chuva nesta terça- feira as aulas foram suspensas.

Chuva intensa em Alegrete e interior tem queda de árvores e destelhamento de casas

Ele explicou que a obra está em andamento e ficou parada, primeiro por um pedido de aditivo de verba que foi aprovado, depois o pedido de tempo para recomeçar o trabalho. Portanto, a empresa que faz a obra é quem vai ver o quê fazer com este estrago que houve, atesta o diretor.

Se a chuva cessar, segundo Viana as aulas serão retomadas, mas os professores continuam o trabalho remoto com seus alunos.

IEEOA- Douglas Tronco

O prédio da rua General Sampaio esteve parado por completo há mais de dois anos e meio, enquanto as aulas estavam somente na salas do prédio da Avenida Freitas Valle. Recentemente retornram com algumas turmas para este prédio, porque as aulas estavam em revezamento ( em dias alternados) e somente no outro prédio

A previsão é de que a instabilidade do tempo continue no Município.