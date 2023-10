Encontro de pecuaristas familiares reúne mais de 80 participantes em Alegrete

A atividade teve como tema “Verminose: Desafios na Sanidade Bovina e Ovina – Sanidade e Educação em Saúde Única na Ovinocultura em Alegrete e contou com 82 participantes.

O tema “Projeto Sanidade Ovina e Saúde Única no município de Alegrete” foi ministrado pela fiscal estadual agropecuária e coordenadora do Programa Estadual de Sanidade e dos Serviços de Doenças Parasitárias da Secretaria da Agricultura, Nathália do Bem Bidone.

O professor da Unipampa Tiago Gallina abordou dois assuntos. Falou das doenças monitoradas no Projeto de Sanidade Ovina de Alegrete” e verminose bovina”. O coordenador setorial da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict) Rafael Paglioli tratou sobre o “Selo Cordeiro Premium”. O “Manejo Biológico em Pastagens” foi abordado pela doutora em Microrganismos para Agricultura Inocular e mestre em Agrobiológica, Rosana Taschetto Vey.

Segundo o extensionista rural da Emater/RS-Ascar Tiago Pedroso, o evento visou apresentou o projeto de saúde única da ovinocultura, alertando sobre doenças que afetam os animais e os seres humanos devido à zoonose, no caso da hidatidose, alertando para casos ocorridos em Alegrete e região.

Além disso, foram abordadas as doenças monitoradas pelo projeto que têm impacto econômico. Pedroso destaca que durante o evento também foram apresentados os objetivos do Cordeiro Premium, novo programa que agrega valor ao produtor, através do cadastro do pecuarista e do frigorífico. “A verminose bovina é um problema principalmente nos animais jovens, que vai até aproximadamente os três anos de idade, o qual se dá pela resistência aos medicamentos. Também foi falado sobre as inovações dentro da pecuária, e o uso de produtos biológicos para auxiliar na extração do fósforo no solo pelas plantas, pastagens e lavouras”, relata o extensionista.

Antes do encerramento ocorreu um café com degustação de churrasco de carne ovina desossada, doada pelo produtor Vilberto Luiz Londero.

A iniciativa foi organizada pelo Programa Pecuária Familiar de Alegrete, formado pela Emater/RS-Ascar, Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária, Fundação Maronna, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sebrae/RS, com patrocínio de Uniclean, Inocular, Ciavet, Ceva/Agrivet, Basso Pancotte, Cooperforte, Veterinária Ibirapuitã, Sicredi, Oliveira Silagem e Caixa Econômica Federal.