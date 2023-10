Cartório de Registro arrecada mais de duas mil peças de agasalho para entidades assistenciais

Ao total a campanha arrecadou mais de 2000 peças de roupas que foram destinadas a três entidades do Município. Sendo assim, os agasalhos foram entregues para Casa Espírita Joanna de Ngelis, representado Sr. João Elias, membro do grupo de trabalhadores que salientou: “Em nome da nossa entidade, desejo agradecer a família do Registro de Imóvel que teve a louvável iniciativa de angariar agasalhos para distribuir aos necessitados da nossa cidade, são essas iniciativas que aliviam a dor, o sofrimento, que aliviam as aflições que todos nos enfrentamos nesse mundo”, dissse o servidor.

A Casa Pastoral Filhos da Emaculada também foi uma das agremiações que receberam doações. Na pessoa do Sr. Diego Caminha, um dos integrante do grupo que agradeceu a caridade. “Agradeço a sensibilidade. E saber que muita gente necessita de agasalhos e alimentos a nossa tarefa, nessa breve caminhada terrena, é ajudar uns aos outros, e somos um grupo de 15 pessoas da Matriz do centro de Alegrete que realizamos um trabalho com o consentimento do padre Pedro Navarro. No último sábado de cada mês fazemos a distribuição de alimentos e agasalhos para famílias que frequentam as capelas das Comunidades dos Bairros Tancredo Neves, Canudos, Macedo e Vila Nova”.

A casa espírita Anna Bitencourt que também recebeu uma parte das arrecadações, representada por Claudia Bicca, pautou que há mais de dez anos atendem cinco bairros da cidade, sendo eles: Bairro Ilha, Renascer, Airton Senna, Olhos D’água e Macedo. Alcançando 1.000 pessoas por mês com sopas, roupas e sapatos.