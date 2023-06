Enfermagem do Município paralisa atividades

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mesmo com a manhã fria, deste dia 29, técnicos de enfermagem e enfermeiros da Rede Pública de Saúde estão em frente a Secretaria de Saúde em mobilização pelo pagamento imediato do piso da categoria, já aprovado por Lei e que depende ainda da votação de Ministros do STF em prazo que expira este dia 30.

Eles estavam com cartazes que dizem os motivos da paralisação que acontece em todo o país nesta quinta-feira (29).

As ESFs estão esão sem esses profissionais, mas os demais serviços estão normais, conforme João que coordena a Atenção Básica de Saúde em Alegrete.