Núcleos de basquetebol em Alegrete ganham força

A Associação Basketball Alegrete vem realizando com sucesso um projeto de aprendizagem na modalidade de basquete no município.

Vale ressaltar, que o projeto é constituído de vários núcleos, e os idealizadores decidiram assumir este nome, pois juntos proporcionam a meninos e meninas de diversas idades a conhecer este esporte, que tem diversos benéficos a saúde e bem estar.



“O objetivo de nosso projeto é poder fomentar o esporte nas categorias de base. Antes de sua criação, podíamos ver os mesmos atletas sempre jogando, e com o intuito de não deixarmos esse esporte cair no esquecimento, começamos a conversar e decidimos começar no núcleo do centro, localizado no ginásio do CDC”, explica Marcelo Alves.

Além de Alves, João Pozzobom, Elton Garcia, Ronaldo Medeiros, Roger Simão e Sérgio Augusto Lima de Freitas (Bicudo), integram o grupo de trabalho no projeto da Associação. O sucesso foi instantâneo e já no primeiro treino, cerca de 20 alunos compareceram, todos muito focados em aprender e com muito entusiasmo, contam os coordenadores.

Atualmente, são 3 núcleos, além do Centro, o da Vera Cruz, localizado atrás da escola Emílio Zuñeda e outro na Zona Leste, concentrado no ginásio da EMEB Honório Lemes, onde congrega uma média de 50 atletas.

Os principais resultados que a Associação destaca é o montante de crianças e adolescentes, dividindo a mesma emoção, querendo aprender mais e mais deste esporte. “Temos a certeza que esses jovens não estão à mercê da marginalidade ou em suas casas atrás de um computador ou celular, todos estão praticando um esporte saudável”, afirma Medeiros.

Interessados em participar das aulas podem se encaminhar aos núcleos aos sábados, às 10h. Neste próximo sábado (1º), os núcleos da Vera Cruz e Zona Leste visitam o do Centro (CDC), para jogos amistosos. A idade mínima para participação é de 12 anos.

Associação Basketball já participou até de competições regionais e internacionais

Fotos: reprodução