Engenharia Agrícola da Unipampa tem nota 4 do MEC

O curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Campus Alegrete, foi avaliado com a nota 4 pelo Ministério da Educação (MEC).

O resultado foi divulgado após visita virtual de avaliadores do MEC no início deste mês de agosto. A avaliação positiva demonstra a qualidade da formação pública e gratuita na Unipampa.

A comissão do MEC avaliou o curso em três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial, e infraestrutura. A coordenadora do curso, Eracilda Fontanela, destaca a cooperação entre professores, estudantes e gestores para o resultado obtido na avaliação do MEC. “O sucesso da nota se deu pelo engajamento entre o corpo docente que atua no curso, da união dos estudantes e do estímulo e retorno que esses trazem ao curso. Ademais, o curso busca constantemente parcerias e convênios entre instituições públicas e privadas para suprir as demandas para a formação dos engenheiros”, comenta Fontanela.

Recentemente, a Unipampa assumiu individualmente o curso, que antes era ofertado em parceria com o Instituto Federal Farroupilha (IFFar). O procurador educacional institucional, Michel Iserhardt, menciona a reformulação feita no curso como um dos desafios superados para obtenção da nota. “Considerando que a visita ocorreu pouco tempo depois de toda a reestruturação, o conceito final contínuo 4,27 (muito próximo à nota máxima 5) traz, além de muito orgulho para todos nós, a certeza de que estamos no caminho certo”, destaca Iserhardt.

A graduação em Engenharia Agrícola da Unipampa possui grau de bacharelado e duração de dez semestres em turno integral. O objetivo principal é formar profissionais com uma visão integrada e preparados para buscar soluções para o sistema produtivo, levando em consideração fatores ambientais, econômicos e sociais. Além disso, a graduação oferece diversas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, em virtude da ligação entre a engenharia agrícola com a inovação tecnológica e o empreendedorismo.

