Hoje, grande parte das crianças nasce em um mundo altamente conectado e quanto mais cedo iniciam o estudo de um novo idioma, mais facilidade elas têm em tornarem-se fluentes na língua em questão. Visando atender o público infantil com a metodologia adequada, materiais atualizados e espaços lúdicos para o desenvolvimento das aulas de língua inglesa, o SENAC/RS contará, a partir de 2022, com o programa English and Fun: Diversão que Ensina. Essa proposta, que é uma atualização do curso de inglês para crianças já existente na instituição, visa desenvolver, de forma leve, espontânea e condizente ao universo infantil, as habilidades linguísticas relacionadas ao estudo de uma língua adicional através de jogos, brincadeiras, aulas temáticas em diferentes espaços, contato com outras culturas e uso de tecnologias dentro e fora de sala de aula, favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento de competências importantes para o estudo, o trabalho e a vida. Tudo isso em um ambiente vibrante, acolhedor e seguro, como as crianças precisam e merecem.

English and Fun: Diversão que Ensina

Venha para o SENAC você também e viva a experiência da diversão que ensina para a vida e torna a criança mais ativa e participante no/do mundo do qual faz parte.

