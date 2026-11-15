Alegrete tem 35°C na segunda e chuva isolada a partir de quarta

15 de novembro de 2026 Suporte Loup Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Alegrete deve ter a tarde mais quente da semana nesta segunda-feira (16/11), com máxima de 35°C, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A terça-feira (17/11) fica mais amena, com 29°C, e a chuva volta de forma isolada na quarta (18/11) e na quinta-feira (19/11).

Previsão do Inmet para Alegrete

Dia Mínima Máxima Condição Umidade do ar
Domingo (15/11) 21°C 33°C Poucas nuvens de manhã; muitas nuvens à tarde e à noite 40% a 100%
Segunda (16/11) 18°C 35°C Muitas nuvens; encoberto à noite 40% a 90%
Terça (17/11) 21°C 29°C Muitas nuvens 60% a 100%
Quarta (18/11) 20°C 32°C Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 45% a 100%
Quinta (19/11) 20°C 33°C Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 40% a 100%

O que esperar

A segunda-feira concentra o maior contraste do período: a mínima de 18°C pela manhã sobe até 35°C à tarde, com vento fraco de leste e sudeste. Na terça, o vento passa a soprar de norte e noroeste, a máxima cai para 29°C e a umidade fica entre 60% e 100%.

A partir de quarta-feira, o vento vira para sudeste e sul e o Inmet indica pancadas de chuva com trovoadas isoladas, o que significa que nem todos os bairros devem ser atingidos. O mesmo cenário se repete na quinta.

Como acompanhar

A previsão é atualizada diariamente pelo Inmet e pode mudar ao longo da semana. Avisos de tempestade e de baixa umidade ficam no portal do instituto (portal.inmet.gov.br). Na sexta-feira (20/11), feriado da Consciência Negra, a previsão ainda não estava disponível até a publicação desta matéria.

No fim de semana passado, o Inmet chegou a emitir alerta de tempestade para Alegrete. Antes disso, o portal já havia mostrado que o calor de 36°C e a chuva com trovoadas marcaram o fim de semana, e que as temperaturas subiram e o calor predomina na cidade.

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), previsão para Alegrete (código IBGE 4300406), consultada em 15/11/2026.

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