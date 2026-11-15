Alegrete tem 35°C na segunda e chuva isolada a partir de quarta

Alegrete deve ter a tarde mais quente da semana nesta segunda-feira (16/11), com máxima de 35°C, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A terça-feira (17/11) fica mais amena, com 29°C, e a chuva volta de forma isolada na quarta (18/11) e na quinta-feira (19/11).
Previsão do Inmet para Alegrete
|Dia
|Mínima
|Máxima
|Condição
|Umidade do ar
|Domingo (15/11)
|21°C
|33°C
|Poucas nuvens de manhã; muitas nuvens à tarde e à noite
|40% a 100%
|Segunda (16/11)
|18°C
|35°C
|Muitas nuvens; encoberto à noite
|40% a 90%
|Terça (17/11)
|21°C
|29°C
|Muitas nuvens
|60% a 100%
|Quarta (18/11)
|20°C
|32°C
|Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
|45% a 100%
|Quinta (19/11)
|20°C
|33°C
|Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
|40% a 100%
O que esperar
A segunda-feira concentra o maior contraste do período: a mínima de 18°C pela manhã sobe até 35°C à tarde, com vento fraco de leste e sudeste. Na terça, o vento passa a soprar de norte e noroeste, a máxima cai para 29°C e a umidade fica entre 60% e 100%.
A partir de quarta-feira, o vento vira para sudeste e sul e o Inmet indica pancadas de chuva com trovoadas isoladas, o que significa que nem todos os bairros devem ser atingidos. O mesmo cenário se repete na quinta.
Como acompanhar
A previsão é atualizada diariamente pelo Inmet e pode mudar ao longo da semana. Avisos de tempestade e de baixa umidade ficam no portal do instituto (portal.inmet.gov.br). Na sexta-feira (20/11), feriado da Consciência Negra, a previsão ainda não estava disponível até a publicação desta matéria.
No fim de semana passado, o Inmet chegou a emitir alerta de tempestade para Alegrete. Antes disso, o portal já havia mostrado que o calor de 36°C e a chuva com trovoadas marcaram o fim de semana, e que as temperaturas subiram e o calor predomina na cidade.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), previsão para Alegrete (código IBGE 4300406), consultada em 15/11/2026.
Seja o primeiro a comentar