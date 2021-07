Entenda de que forma a Psicoterapia Infantil pode ajudar seu filho

A Clínica Espaço Fluir desde o mês de novembro de 2020 conta com uma nova integrante na sua equipe, a psicóloga Leonara Estivalete Gripa- Graduada pela Universidade do Alto Uruguai e das Missões (URI Campus Santiago) e pós graduanda em Saúde Mental Infanto Juvenil.

Leonara realiza atendimentos para crianças a partir dos cinco anos, adolescentes, adultos e idosos. Dedicada e apaixonada pela profissão, dedica maior parte dos seus estudos na área da infância e adolescência, público que apresenta maior demanda de atendimento na Clínica.

Espaço Fluir

Na edição desta semana, o destaque é para a Psicoterapia Infantil, acompanhe:

Psicoterapia infantil

A terapia infantil tem por objetivo oportunizar um espaço de acolhimento, escuta e autoconhecimento. O processo terapêutico infantil além de buscar a remissão dos sintomas, ajuda a criança a expressar melhor suas emoções e a compreendê-las. Os atendimentos acontecem de forma lúdica com a utilização de brinquedos, contação de história, jogos, desenhos, pinturas entre outros. É através de atividades lúdicas e do brincar que o profissional tem acesso ao mundo interno da criança, proporcionando um ambiente seguro para expressar seus sentimentos.

O lugar dos pais na psicoterapia infantil:

A participação da família é extremamente relevante desde o início até o final do processo da psicoterapia. O primeiro contato sempre é realizado com os pais ou responsáveis, a fim de compreender o motivo da procura pelo atendimento, realização de uma entrevista de anamnese, contrato terapêutico que inclui responsabilidades tanto dos pais como do profissional. O atendimento infantil acontece em conjunto com a família, é um espaço de escuta, livre de julgamentos, no qual são auxiliados em suas dúvidas e angústias por meio de conversas e orientações.

Saiba identificar sinais que seu filho(a) não está bem?

A criança geralmente não chega e diz: “Não estou bem, preciso de ajuda”! As vezes pode ser algo bem sutil, podendo passar despercebido. Mas de alguma forma ela vai demonstrar. É preciso prestar atenção aos sinais.

Existem várias formas das crianças expressarem que podem estarem em sofrimento, entre elas, alterações no sono,medos, fobias, alterações de apetite, algumas crises de ansiedade, algumas questões relacionadas ao corpo, sociabilidade, irritabilidade excessiva, chorar em demasia, são algumas formas.

É importante sempre considerar a intensidade e a frequência com que esses sintomas vêm fazendo parte do dia a dia da criança.

Espaço Fluir

Leonara Gripa

Psicóloga CRP-RS 07/32.235

Psicoterapia de Orientação Psicanalítica.

Atendimento online e presencial para crianças (a partir dos 5 anos), adolescentes, adultos e idosos.

Para mais informações:

Clínica Espaço Fluir

Rua: Cel Cabrita, 266 Centro Alegrete/RS

Contato: (55) 3422 4642

Celular WhatsApp: (55) 9 9909 0814