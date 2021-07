Vereadores se reúnem com superintendente da Caixa e cobram melhorias no atendimento

Na manhã da última terça-feira (27), a presidente da Câmara Municipal, Firmina Soares, e o líder da bancada do PDT, vereador Eder Fioravante, reuniram-se com o Superintendente Executivo da Caixa Econômica Federal, Luiz Flávio Cunha Goyanna, de Uruguaiana, em visita à agência de Alegrete.

Numa conversa de cerca de quarenta minutos, os vereadores relataram o motivo do encontro diante das inúmeras reclamações com relação ao atendimento na agência.

“Como representantes da população, trazemos ao superintendente a angústia dos clientes que enfrentam dificuldades para serem atendidos, especialmente os que precisam retirar o auxílio emergencial”, relatou o vereador Eder.

O Superintendente agradeceu a visita e disse que a agência de Alegrete é uma das agências referência em atendimento. Explicou o diretor que as pessoas ficam no lado de fora porque, diante da pandemia, não há como permitir o acesso de todos, embora a agência tenha espaço interno para acolher até 80 pessoas.

“Em função da pandemia, é mais seguro para elas o ambiente externo”, justificou o superintendente Luís Flávio. Ele disse aos vereadores que o auxílio emergencial não é o maior impasse porque há o atendimento nas lotéricas.

O cliente tem a liberdade de ir numa das cinco casas lotéricas da cidade, mas que prefere enfrentar a fila, observou. E que também há o canal do WhatsApp que pode ser acionado no caso de ser correntista da CEF. São esses mecanismos que estão à disposição para atendimento de qualidade.



O superintendente reiterou que a agência de Alegrete é a que tem melhor qualidade de atendimento . E disse também que a agência depende muito da ajuda dos poderes públicos.

Aos vereadores, revelou números da Caixa Econômica em Alegrete que além de ser referência, tem um cadastro de 24.854 clientes pessoa física e 1,9 mil de pessoa jurídica. A agência conta atualmente com 18 funcionários, possuindo uma bateria de três caixas de atendimento que se revezam e pela primeira vez, a gerência geral é ocupada por uma mulher, Márcia Goulart.

Superintendente explicou atividades da Caixa aos vereadores



Quem vai retirar o auxílio emergencial e tem conta na Caixa, não precisa entrar na fila, pode usar o aplicativo ou se dirige a uma lotérica. Quanto a uma preocupação dos vereadores sobre atendimento aos idosos, respondeu o diretor que há um horário especial de atendimento , das 8h às 9h. Lembrou também que a agência não eliminou a possibilidade do atendimento presencial, mas que a tecnologia permite que se possa até fazer um empréstimo através do Whatsapp.

Ao final, o superintendente agradeceu a visita dos vereadores e disse que procurou esclarecer todos os pontos. A presidente Firmina Soares e o vereador Eder Fioravante resumiram ter sido esclarecedor o encontro para uma situação que preocupa não somente os usuários do banco mas a população como um todo.

Foto e Fonte: assessoria CMA