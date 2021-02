Equipe da limpeza urbana não tem gente suficiente para manter a cidade limpa

Compartilhe















Um problema visível na cidade é o crescimento de pastos em praças, parques e avenidas. E as reclamações são de que a grama não é aparada e deixa a cidade com visual desleixado.

A Secretaria de Infraestrutura é a responsável pela limpeza destes locais na cidade. Uma equipe da Infra realiza esse serviço, mas como a demanda é muito grande eles agendam e vão por partes.

Os trevos de acesso à cidade também sofrem com o pastiçal, como os de acesso à BR 290. Mas nesse caso a responsabilidade de manutenção é do DNIT.

A solicitação é para quem tem pátio com grama que mantenha o espaço limpo, assim como não deixe acumular entulhos que podem ser criatório para mosquito aedes aegypti. Só no mês de janeiro, a vigilância em educação ambiental registrou mais de 100 focos do mosquito na área urbana da cidade.

Vera Soares Pedroso