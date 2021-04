Equipe de arrancada de Alegrete atinge 3º melhor tempo da história de Tarumã

“Fomos lá para ver se tínhamos número. Graças a Deus, tudo certo. Alcançamos o objetivo e agora é ajustar algumas coisinhas no carro. Potencial tem pra mais”, comemorou o piloto Pablo.

A equipe Garagem Motors liderada por Bruno Jardim, Anderson Felipeto, Bernardo Garcez, Ary Rafael, Márcio Pinheiro fez um trabalho primoroso elogiado por Pablo Santos. Mesmo com problemas nos bicos (CO2), o Gol 77 andou forte em Tarumã e se credenciou para maior prova do ano.

No dia 24 de julho o autódromo de Taruma recebe a 1ª edição do Rei das Pistas 2021, a primeira prova de arrancada, no estilo Americano, a primeira a ser realizada no Estado.

Em formato “mata-mata” até a final, será dividida em Quatro Categorias: pneu grande, pneu pequeno, pneu radial dianteiro, pneu radial traseiro. O Rei das Pistas vai distribuiu 25 mil aos campeões de cada categoria, se consolidando no maior prêmio da arrancada do Brasil.

“Vamos trabalhar forte para isso. Temos condições de ir lá e vencer. Embora distante, vamos em busca do melhor, sempre. Sonhar não custa nada”, comenta Pablo Santos.

Júlio Cesar Santos Fotos: arrancada.com e reprodução

