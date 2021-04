Neste dia 2, live show em homenagem ao trabalhador e em apoio à Santa Casa

Compartilhe















Uma live beneficente será realizada neste final de semana, em Alegrete.

No próximo dia 02, será realizada através da página do Portal Alegrete Tudo, às 20h, a Live Especial do Dia do Trabalhador. O evento vai contar com a participação dos cantores Vanusa Souza, Luana Severo, Alline Costiti, Pâmela Sitó e Helton Saldanha. O repertório vai ter muita música boa e sucessos que vão contagiar o público que terá acesso livre às apresentações. O show é gratuito e será transmitido pela página do PAT https://www.facebook.com/PortalAlegreteTudo a partir das 20h. Durante a apresentação, haverá um QR Code para que os espectadores façam doações ao hospital.

A live realizada pela Prefeitura Municipal de Alegrete, com apoio de empresas do Município, terá por objetivo trazer um evento neste período em que não há eventos relacionados ao Dia do Trabalhador, devido à pandemia.

Além de levar alegria, boa música e atrações renomadas aos alegretenses, a live também vai auxiliar a Santa Casa de Alegrete, pois os valores arrecadados através dos prêmios serão revertidos para aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico. Será disponibilizado um QR CODE e o número de um PIX para doações.

No mês de março, a Santa Casa ficou sobrecarregada e profissionais da unidade precisaram improvisar leitos, em razão do colapso relacionado à Covid-19.

A live será coordenada por Diego Fagundes e Maisa Moureira.