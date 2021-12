Equipe do Vera Cruz reverte premiação de torneio e doa à entidade assistencial

Share on Email

Após a conquista do 3º lugar na 4ª edição do Torneio do Palmeiras na categoria livre, o time resolveu reverter a premiação em caixas de leite.

Equipe do Vera Cruz fez um gol de placa

E assim foi, a gurizada abriu mão da premiação e fez a doação de 120 litros de leite ao Lar São Vicente de Paulo, consolidando a ação social deste final de ano.

Premiação foi revertida em caixas de leite

A ação contou com o apoio do atleta Paulo Antônio da SER Alegrete, time de Caxias do Sul que é formado por alegretenses que residem na serra.

“Muito feliz de podermos ajudar quem realmente precisa. A diretoria do Vera Cruz agradece a todos os atletas que fizeram parte dessa ação solidária e deseja um um próspero ano novo. O importante é ajudar mesmo que seja pouco, mas se cada um fizer um pouquinho já faz a diferença”, destacou o presidente do clube, Pablo Antônio Vargas dos Santos.