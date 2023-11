Equipe Tchê Câmbio Alegrete participa de evento em Manoel Viana

Share on Email

A professora Fernanda Carvalho assumiu a liderança do projeto em julho de 2016 e continua à frente do trabalho até os dias de hoje. A equipe já participou de vários eventos em cidades como Santa Maria, Tramandaí, Uruguaiana e, mais recentemente, na 1ª Integração de Câmbio de Manoel Viana, que contou com a participação de grupos de convivência das cidades de Manoel Viana, Alegrete, Santiago e Uruguaiana.

Em Manoel Viana, o vereador Éden Caldas representou o parlamento vianense e apresentou a Lei Nº 3.243/2023, que reconhece o “Câmbio” como esporte símbolo da pessoa idosa no município. O evento contou com a parceria da Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto de Manoel Viana, Piquete Caudilhos Vianense, Corsan, Ervateira Encanto do Mate e Mary Kay.

No município vizinho, a profissional Fernanda Carvalho capacitou a professora Marivone Viana de Manoel Viana, que está habilitada desde 2019 a promover a prática do câmbio.

O câmbio é um jogo de voleibol adaptado para idosos que utiliza a quadra e a bola de vôlei. O objetivo do jogo é proporcionar uma atividade física que promova a qualidade de vida, valorizando a convivência, a troca de experiências e a construção de novas amizades entre os participantes. Atualmente, em Alegrete, existem dois grupos de câmbio. Um deles treina na quadra da Urcamp (Praça Getúlio Vargas, 48) às terças e quintas, das 18h às 19h. O outro grupo se reúne na AABB, onde os sócios do clube têm acesso livre aos sábados, das 16h às 17h.

Fotos: reprodução