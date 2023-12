Equipes da Nativa FM e Alegrete Tudo comemoram um ano de desafios e importantes conquistas

Conforme observado pelo filósofo Sêneca, “não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito.” À medida que nos aproximamos do final do ano, período intrinsecamente ligado à reflexão, surge a oportunidade de confraternizar, revisitar planos, traçar novas metas, perdoar, evoluir e expressar sentimentos. É um momento propício para olhar tanto para trás quanto para frente, celebrar conquistas e enfrentar desafios. Nas empresas, este instante se traduz em reuniões destinadas a comemorar mais um ano de trabalho, e não foi diferente com a Rádio Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo.

No CTG Farroupilha, as equipes desses veículos de comunicação celebraram um ano marcado por lutas, provocações, metas alcançadas e realizações. A equipe Nativa e Portal Alegrete Tudo, verdadeiro plantel de artistas, incorporou a veia artística como algo natural e inato. Um jantar e apresentações especiais transformaram a noite em um período ainda mais especial. Aline Menezes, Roberto Côrrea, Renan Boaventura, Juliano Cristaldo e o irreverente Rudi Pinto contribuíram para uma noite que transcendeu o comum. Participações especiais de Marcelo Araujo e Evandro Christaldo também enriqueceram o palco dos artistas.

Sob a direção do radialista Jucelino Medeiros, a Rádio Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo não são apenas líderes de audiência, mas também fontes de inúmeras iniciativas vanguardistas. Jucelino, gestor, idealizador e proprietário do site de notícias Alegrete Tudo, junta-se a Maria Denise Fávero Marques, sócia da Nativa Alegrete, e João Baptista Favero Marques, sócio da Rádio Maratan em Santana do Livramento, para liderar as empresas do Baita Chão e de Santana do Livramento que fazem parte de uma rede com mais de 15 emissoras, incluindo a Nativa Fronteira.

A pesquisa da Objetiva JR-UFSM confirma a liderança absoluta da Rádio Nativa FM, com mais de 48% dos rádios ligados na cidade. No ambiente digital, o PAT (Portal Alegrete Tudo) demonstra sua influência com métricas pelo Google Analytics, registrando números que representam mais de 2 milhões de page views/mês.

As equipes expressam gratidão pelas bênçãos e conquistas, marcadas por um vasto número de eventos e programações que desafiam o público da Nativa ao longo de mais de duas décadas, assim como o PAT que está com nove anos. Com inúmeras iniciativas vanguardistas nas áreas cultural, artística e filantrópica, além de grandes eventos e shows nacionais, a Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo são pioneiros em muitas iniciativas.

Enquanto a equipe do Portal Alegrete Tudo estava presente em sua totalidade, alguns compromissos impediram que todos da Rádio Nativa FM participassem. Em uma noite de celebração e reconhecimento, o período de confraternização do final de ano cumpriu seu propósito: unir, celebrar e refletir sobre o passado e o futuro.