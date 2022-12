Jovem é agredido a pauladas por ladrão que queria roubar seu celular

De acordo com relato do jovem, ele e a namorada estavam sentados em um dos bancos da Praça Getúlio Vargas, por volta das 2h, quando o acusado se aproximou com um pedaço de madeira na mão e pediu para falar com ele.

Ao recusar, o indivíduo tentou retirar o celular da mão da vítima e como não conseguiu, passou a desferir pauladas com o pedaço de madeira, sendo que os braços e mãos do jovem ficaram feridos em razão de que ele buscou se defender dos golpes.

Em ato contínuo, muito agressivo, o acusado não deixava de ordenar para que o jovem entregasse o celular e quando percebeu que não iria conseguir, ameaçou a namorada da vítima.

No final, o agressor, fugiu sem conseguir levar o aparelho. Já a vítima ficou com lesões e ferimentos nos braços e mão. Um registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete.