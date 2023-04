Homem agrediu fisicamente a filha porque queria continuar bebendo com o genro

Adolescente de 17 anos foi violentamente agredida pelo pai, ao solicitar que ele parasse de oferecer bebida alcoólica para seu companheiro.

Conforme a ocorrência policial, uma guarnição foi acionada no bairro Kennedy, onde fez contato com a vítima. A menor de idade descreveu aos PMs que teve uma discussão com seu pai,de 45 anos, pois ela queria que seu companheiro parasse de beber, porém o pai não aceitava e teimava que o genro continuasse ingerindo bebida alcoólica.

Diante do impasse, o homem ficou descontrolado e passou a agredi-la com socos na cabeça, costas e rosto, além de ameaçá-la de morte. Assim que conseguiu se desvencilhar das agressões do pai, fugiu para a casa da sogra onde acionou a Brigada Militar. Os policiais realizaram buscas, porém o acusado não foi localizado. A vítima foi encaminhada juntamente com sua mãe até a DPPA para registro do fato.