Estudante de medicina de Alegrete é aclamada Miss Eco RS

Em uma sessão especial na Câmara de Vereadores de Alegrete, a comunidade celebrou a escolha de Eduarda Richardt de Carvalho como a nova Miss Eco Rio Grande do Sul 2024. A estudante de medicina foi aclamada durante a cerimônia, tornando-se a representante oficial do município e do estado no aguardado concurso Miss Eco Brasil 2025. O evento nacional está programado para acontecer no início do segundo semestre do próximo ano, na cidade de Taquari/RS.

Eduarda, além de sua notável presença e elegância, traz consigo uma bagagem de projetos sociais de cunho ecológico, os quais pretende implementar em Alegrete. Seu foco está voltado para a inclusão de atletas de alta performance com necessidades especiais, visando promover a equidade e a prática de atividades físicas na comunidade.

A jovem estudante de medicina, ao assumir o título de Miss Eco Rio Grande do Sul, alça voos mais altos, preparando-se para representar seu estado e município no Miss Eco Brasil 2025. A competição nacional, que reúne representantes de todo o país, promete ser um cenário para o destaque da beleza aliada ao compromisso social.

No cenário nacional, o título de Miss Eco Brasil 2024 é atualmente detido pela sul-mato-grossense Fabiane Goia. A coordenação nacional da franquia é conduzida pelo diretor Mauricio Oliveira, enquanto no estado do Rio Grande do Sul, a responsabilidade está nas mãos de Oswaldo Ferrari, com a co-coordenação de Miguel Augusto Ferrari.

A comunidade alegretense é convidada a acompanhar a jornada de Eduarda Richardt de Carvalho por meio de suas redes sociais: @missecoriograndedosul e @dudarichardt. A expectativa é que sua participação no Miss Eco Brasil 2025 seja motivo de orgulho para todos, ressaltando não apenas a beleza, mas o engajamento social e a representatividade de Alegrete no cenário nacional.