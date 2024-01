Equoterapia reinicia em março com mais 10 vagas em 2024

Marisa Baldissera, que dirige o CEAL- Centro de Equoterapia de Alegrete, diz que até o início de março estão sem atividades presenciais, porém atendendo no escritório junto ao DAER na Avenida Assis Brasil. -Iniciamos o ano com uma boa notícia, vamos passar de 30 para 40 atendimentos, porque temos muita procura pelo serviço, esclarece Marisa.

Ela informa que vão retornar já com mais atendimentos em março próximo e agora estão realizando as atividades de atualização de fichas, chamando os pais para acertar quem vai continuar definir os novos usuários da Equoterapia. A coordenadora do serviço diz que vão precisar de mais voluntários para ajudar e informa que por meio do Projeto Cavaleiros Especiais do Banrisul, vão disponibilizar de 20 mil reais que possibilita ter uma pedagoga e comprar uniformes. A equoterapia dispõe de oito cavalos e a parceria da Unimed e CAAL insumos que doa rações e outros para manter os animais utilizados nas atividades. A unidade militar além do espaço, disponiliza de um veterinário e militares que ajudam em toda logística da equoterapia.

As atvidadaes são realizadas as terças-feiras das 14h às 17h no Centro Hípico José de Abreu. A Equoterapia emprega o cavalo como agente promotor de ganhos em nível físico e psíquico. Esta atividade exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. As sessões de Equoterapia também promovem ganhos relacionados à fala, linguagem, processos de memória, organização espaço-temporal, percepção visual e auditiva, raciocínio lógico, comunicação, dentre outros aspectos.