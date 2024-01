Blackout está habilitada na Federação Gaúcha de Futebol de Salão e mira a Série Bronze

Esse projeto está em andamento há cerca de dois anos, com a entrada da equipe no Citadino e a boa aceitação dos seus torcedores. Não há dúvidas que um desafio maior terá ainda mais aceitação da população alegretense.

João Pedro Fagundes, um dos diretores da equipe, salienta que a ideia a partir de agora é estruturar o projeto e ofertar às empresas uma parceria de patrocínio para que as marcas fiquem em evidência nos uniformes e no ginásio durante as partidas. Segundo “JP”, no primeiro momento, a ideia é que os jogos sejam disputados no ginásio do Oswaldo Aranha.

No último domingo, ocorreu uma peneira seletiva visando captar atletas para compor o elenco da equipe alegretense. Mais de 30 atletas participaram da avaliação sob o olhar do ex-treinador do time, Alexandre Bohrer. Nos próximos dias, serão divulgados os aprovados que irão participar das competições junto com a delegação da Blackout.