Fernanda Souza vivenciou e superou terríveis desafios; atualmente, com várias formações, ajuda pessoas e animais

“Salvar vidas e ativar sonhos” é mais do que um lema para Fernanda Souza; é uma filosofia de vida que a guiou ao longo de uma jornada marcada por desafios, superações e um profundo compromisso com a gestão emocional.

Há uma década, Fernanda recebeu o diagnóstico de esquizofrenia, síndrome do pânico e ansiedade. Longe de aceitar passivamente esse diagnóstico, ela embarcou em uma jornada de autoconhecimento, percebendo que nada é definitivo e que a mudança é possível. Essa percepção a impulsionou a buscar conhecimento, culminando na especialização em Gestão Emocional, uma ferramenta que não só transformou sua vida, mas também beneficiou outras pessoas e empresas em seu escritório, onde aplicou estratégias de marketing.

Contudo, a vida é repleta de surpresas, e em 2019 Fernanda enfrentou o primeiro de quatro acidentes que marcariam sua trajetória. Uma trombose, resultante da passagem de uma roda de ônibus sobre sua perna esquerda, a deixou de cama por quatro meses. A ameaça era grave, com risco de perder o membro ou até mesmo a vida. Seguindo rigorosamente as recomendações médicas, Fernanda manteve a fé inabalável, agradecendo diariamente por sua sobrevivência e fez uma promessa a Deus: quando pudesse se levantar novamente, dedicaria sua vida a ajudar outras pessoas, independentemente de suas circunstâncias. Esse juramento estendia-se não apenas a humanos, mas também a animais, refletindo sua compaixão e comprometimento com o bem-estar de todos os seres.

A vida, por sua vez, continuou a surpreender Fernanda, submetendo-a a mais três acidentes. No entanto, ela se recusou a perder a fé, gratidão e os sonhos. Essas adversidades a transformaram em uma pessoa mais forte e determinada, refletindo o ditado: “Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e seguir em frente.” a alegretense suportou cada tombo, levantando-se cada vez mais forte, sem sequelas dos acidentes.

Durante sua “hibernação temporária,” ela aproveitou para estudar, participando de inúmeros treinamentos com os renomados psiquiatras Augusto Cury e Ana Beatriz Barbosa Silva. Também se capacitou em análise de relacionamentos tóxicos (gaslighting, narcisismo), psicopatia, rompimento de laços e desintoxicação. Além disso, Fernanda obteve formações em Teologia Avançada, Hipnose Clínica, Terapia PNL e Inteligência Emocional. Atualmente, ela está se especializando em Neurociência.

A paixão de Fernanda por animais a levou a criar o grupo SOS Animal, onde atua como responsável pelo projeto que visa coibir maus-tratos e encontrar tutores responsáveis e apaixonados por animais. Um esforço para unir e auxiliar a comunidade.

Além disso, em um breve testemunho, ela destaca o impacto do trabalho da sua gestão emocional.

“Há alguns meses, encontrei um rapaz de 14 anos que frequentava constantemente a unidade de pronto atendimento local. Naquele dia, ele estava passando por um exame cardiológico. No entanto, ao observá-lo atentamente, chamei a enfermeira. Informei a ela que o adolescente estava enfrentando uma crise de ansiedade, evidente e que seria comprovada pelo exame. Enquanto o menino e sua mãe aguardavam os resultados, busquei conversar com eles.

O jovem compartilhou que estava lidando com problemas sérios e sentia que poderia morrer. Nesse momento, falei um pouco sobre minha história e meu trabalho, o que foi crucial para iniciarmos um treinamento. Esse trabalho resultou em uma melhora surpreendente ao longo de três meses. Hoje, ele está em remissão e desfrutando alegremente de suas primeiras férias fora do estado” – narrou.

Recentemente, ela também recebeu uma chamada noturna de uma pessoa que expressava a intenção de cometer algo contra si e a escolheu para registrar o caso. “Iniciei imediatamente uma conversa, buscando proporcionar alívio e conforto a essa pessoa. Como parte do meu compromisso com a saúde emocional, durante este mês de janeiro, estou oferecendo gratuitamente avaliações para aqueles que entrarem em contato e agendarem uma primeira consulta” – falou.

Expresso minha gratidão a Deus, pois é com motivação e firmeza Nele que realizo este trabalho. A saúde emocional é uma questão séria, e meu objetivo é contribuir para o bem-estar daqueles que buscam apoio.

Para emergências, os contatos são (55) 9 99600695, e para agendamentos, (55) 3420 0717. Seu escritório está localizado na Av. Euripedes Brasil Milano, 1724, Centro.