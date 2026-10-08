ERS-507 tem bloqueio parcial e trânsito é restrito a veículos leves em Alegrete

O Comando Rodoviário da Brigada Militar sinaliza bloqueio parcial na ERS-507, na altura do km 8, em Alegrete, devido à elevação das águas do Arroio Capivari.

8 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Conforme as informações repassadas pelo policiamento rodoviário, o desvio existente no trecho está encoberto pelas águas, impedindo a utilização da passagem alternativa.

No momento, o trânsito está liberado pela ponte da rodovia somente para veículos leves. A orientação é para que motoristas de veículos pesados não utilizem o trecho.

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Para veículos pesados, as rotas alternativas indicadas são a ERS-566 ou o Corredor Maneco Bicca, com acesso pela BR-290.

O Comando Rodoviário recomenda atenção redobrada aos motoristas que trafegarem pela região, especialmente diante das condições provocadas pelas águas.

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