A madrugada foi de chuva forte em Alegrete: 51 milímetros e nenhum registro grave

De acordo com os dados do pluviômetro monitorado pelo SGB/ANA, foram registrados 51 milímetros de chuva em Alegrete. Apesar do volume, até as primeiras horas da manhã não haviam sido registradas ocorrências de maior gravidade diretamente relacionadas ao temporal.

Leia mais: Articulações após eleição podem abrir vaga para Matteus Amaral na Câmara dos Deputados; entenda

A reportagem do PAT conversou com autoridades responsáveis pelo atendimento de ocorrências no município para verificar a situação durante a madrugada.

O diretor da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, informou que a equipe permaneceu em plantão durante o período de instabilidade. Segundo ele, não foram registrados chamados relacionados a destelhamentos, quedas de árvores ou pedidos de apoio.

“O princípio de temporal passou pela cidade”, informou Adão à reportagem do PAT nas primeiras horas da manhã.

O Corpo de Bombeiros também informou ao PAT que não recebeu chamados para atendimentos relacionados ao temporal durante a madrugada.

Árvore cai no Parque Rui Ramos

Durante a manhã, uma árvore foi encontrada caída nas proximidades dos banheiros do Parque Rui Ramos. Apesar da queda, a árvore não está, até o momento, interrompendo ou interferindo no trânsito no local. A situação deverá ser avaliada pelas equipes responsáveis para a retirada da estrutura.

Ponte do Capivari segue interditada

Na zona rural, a situação da ponte do Capivari permanece como um dos pontos de atenção. A estrutura está em manutenção e segue interditada para a passagem. Com isso, moradores, produtores rurais e estudantes que utilizam o trajeto precisam realizar o desvio pela ERS-566.

Chuva deve continuar nos próximos dias

A instabilidade deve permanecer sobre Alegrete e a região nos próximos dias. As projeções meteorológicas indicam que o volume acumulado de chuva poderá ultrapassar os 100 milímetros no período.

A Defesa Civil orienta a população a permanecer atenta às condições do tempo, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos, quedas de árvores e problemas em estradas rurais.

Mais de 250 pessoas estão fora de casa por causa da inundação

Embora a chuva da madrugada não tenha provocado, até o início da manhã, um aumento significativo no número de ocorrências relacionadas ao temporal, Alegrete já enfrenta uma situação de inundação provocada pela elevação do Rio Ibirapuitã.

A retirada de moradores de áreas de risco começou nos dias anteriores. No sábado (3), a Defesa Civil contabilizava 119 pessoas retiradas de suas residências ou áreas de risco. No domingo (4), o número chegou a 251 pessoas fora de casa.

Leia mais: Gente que faz: a arte de guardar o que o tempo leva

No boletim divulgado pela Defesa Civil às 8h desta quinta-feira (8), são contabilizadas 28 famílias, totalizando 63 pessoas desabrigadas, além de 63 famílias, somando 187 pessoas desalojadas.

Ao todo, são 250 pessoas fora de suas residências, entre desabrigados e desalojados.

Os bairros relacionados no boletim são Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

As famílias estão sendo atendidas nos seguintes locais:

Ginásio da Escola Honório;

Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano;

Igreja Quadrangular.

Entre os serviços realizados pelas equipes estão o transporte de bens materiais para os abrigos, entrega de lonas, retirada de moradores de áreas de risco, acolhimento, fornecimento de alimentação e atendimento na área da saúde.

Rio Ibirapuitã

Às 8h desta quinta-feira (8), o Rio Ibirapuitã estava em 7,30 metros.

A Defesa Civil utiliza as seguintes referências:

Cota de atenção: 7,50 metros;

Cota de alerta: 8,50 metros;

Cota de inundação: 9,70 metros.

O nível registrado nesta manhã, portanto, está abaixo da cota de atenção, mas a situação permanece sob acompanhamento em razão das áreas que já foram atingidas e dos moradores que permanecem fora de suas casas.

A Defesa Civil de Alegrete pode ser acionada pelo telefone (55) 3120-1065.

Até o momento, o temporal da madrugada desta quinta-feira não provocou registros de maior gravidade no município. A situação das famílias atingidas pela inundação do Rio Ibirapuitã, no entanto, permanece sendo acompanhada pelas equipes de emergência.