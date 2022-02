Escadaria do Clube Juventude virou banheiro público, denunciam vizinhos

Share on Email

O problema é recorrente. Sempre que há um evento, independente, da região da cidade, moradores das adjacências acabam sofrendo com a falta de educação de alguns participantes.

No domingo, o PAT recebeu relato de algumas pessoas que destacam, não são apenas os moradores de rua, os caminhantes pela cidade, tem muita gente de “bem”, que se aproveita da situação para fazer as necessidades fisiológicas na frente das portas e/ou, neste caso, na escadaria do Clube Juventude.

Ao falar com à reportagem, a pessoa que enviou um texto, ressaltou que não é nenhuma crítica ao evento que ocorre, na rua Venâncio Aires. O que choca é a falta de respeito e forma que algumas pessoas se comportam. Inclusive, no espaço do evento, há banheiros químicos disponíveis para os foliões.

Veja o relato:

Na noite de sábado e madrugada de domingo, presenciamos cenas bem desagradáveis, tristes, muito tristes.

Na primeira noite de carnaval, o que se viu foi a total falta de respeito, com os moradores das adjacências e com o Clube Juventude. Muitas pessoas fizeram da escadaria do clube um banheiro público.

Foi aterrorizador e angustiante ver aquelas cenas. Não são só os “andarilhos de rua” ou “gurizada”, eram todas as classes. Homens , mulheres, jovens, várias idades. Eram filas e, por final, já entravam juntos, sem nenhum respeito ou vergonha.

Essa escadaria já é moradia de pessoas que dormem ali diariamente e também usam para fazer suas necessidades. O cheiro já era insuportável.

Sei que já realizaram algumas denúncias, mas agora passou de todos os limites possíveis. Muitos moradores não querem se expor pelo receio de retaliações, porém, não podemos simplesmente sentar na frente de nossa casa, e assistir essa atrocidade, falta de respeito e vergonha, além de ficar essa imagem lamentável com um Clube que faz parte da história da cidade.

Nosso desejo é que as autoridades competentes, os responsáveis, que alguém possa fazer algo sobre essa falta de respeito.”- concluiu o relato enviado ao PAT.

A reportagem já tinha conhecimento de que o evento que acontece, Descida dos Blocos, tem banheiros químicos, mesmo assim, levou a situação ao conhecimento dos organizadores que confirmaram os banheiros químicos todas as noites. Contudo, o que fica é realmente a falta de educação e desleixo dessas pessoas que não têm respeito com os moradores e, neste caso, também com o Clube.