Doação de sangue deveria ser uma prática permanente

A importância da prática da doação de sangue ser algo rotineiro é algo que nem todas as pessoas têm conhecimento.

Em Alegrete, o Hemocentro Regional atende o Município e mais seis hospitais da Região e, por isso, precisa que os doadores participem e façam a sua doação, visto que a necessidade dos pacientes, que necessitam deste gesto de amor e solidariedade ao próximo, nunca parou.

Além das campanhas que são realizadas aqui na cidade, uma outra já divulgada pelo PAT é a Campanha “Doar É Viver” . Uma parceria entre a empresa Otelio Consultoria e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Saúde (SES) e do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH). Com a ajuda dessa iniciativa, mais de 30 mil vidas foram salvas no ano de 2021.

A Campanha segue percorrendo o estado agora em 2022, com o objetivo de ajudar a manter abastecido os estoques de sangue da rede de Hemocentros.



Com 87 anos e mesmo sem poder doar sangue, o empresário e palestrante gaúcho Otelio Drebes, é o idealizador da iniciativa e faz questão de acompanhar de perto as ações nos Hemocentros em cada região. “Nem todo mundo pode doar, mas todo mundo pode contribuir com a doação, espalhando essa mensagem de amor. Todos podem entrar nessa corrente da vida”, explicou o empresário.



O principal objetivo da Campanha é mobilizar a população do Rio Grande do Sul para doar sangue, e os interessados em participar devem se inscrever no site www.doareviver.com.br, ou pelo telefone (51) 99699-1852.

A inscrição é gratuita e os candidatos podem solicitar o transporte até o hemocentro de sua região para efetivar a doação.



Para doar basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação. Todos os tipos de sangue são necessários.



O atendimento é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção ao coronavírus e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e órgãos sanitários competentes.