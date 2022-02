Cavalos soltos no bairro Renascer parece algo sem solução, diz moradora

Share on Email

O bairro Renascer está pedindo auxilio para que os donos dos animais, mais especificamente cavalos, os mantenham presos, pois eles estão colocando em risco o trânsito, assim como, provocam danos em pátios de residências – disse uma moradora que falou com o PAT.

Ela acrescentou que não tem nada contra os animais e já foram realizadas várias denúncias à Guarda Municipal que faz o recolhimento, porém, não tem sido suficiente, pois há cerca de cinco animais que diariamente estão provocando transtornos nas ruas do bairro.

Os animais, também, representam um alto risco de acidentes, tanto para pedestres como para os motoristas, já que eles atravessam calçadas e ruas entre os carros. “Eu sai para trabalhar e, quando retornei havia um cano quebrado e dois cavalos dentro do pátio da minha casa. O prejuízo ficou na minha conta. É muita falta de responsabilidade dos proprietários. – eles não cuidam” – comenta.

As pessoas também acrescentam que têm receio em razão das crianças pois são muitos cavalos soltos, alguns bravos que podem até machucar crianças.

“Essa situação é antiga. Há anos há reclamações em pontos distintos da cidade: animais soltos nas ruas de bairros e região central. Além do perigo para os pedestres e motoristas, também, é um desrespeito para com o próprio animal, que fica assustado com carros e caminhões e, consequentemente, também está em risco”, disse a mulher.

Em contato com a Guarda Municipal, o número para denúncias é 153 ou 39611732. Os guardas municipais diariamente realizam recolhimento de cavalos e bovinos, não só na área urbana como na rodovia.

Desde que passaram a ser recolhidos, há três anos, diminuiu o número de animais soltos pela cidade. Quando são aprendidos o dono tem 15 dias para retirar os animais. A multa é de 780 reais por cada animal apreendido- valor alto, já para tentar inibir que as pessoas não deixem os animais soltos.