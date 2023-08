Escola adota ‘caixa coletora de celular’ para diminuir distração de alunos: ‘estava prejudicando’, diz diretora

Uma escola de Santiago, na Região Central do Rio Grande do Sul, adotou uma tática para resolver o problema de distração dos alunos por conta dos celulares. Desde o início do ano letivo, os cerca de 450 estudantes das 18 turmas de ensino fundamental e médio da Escola Apolinário Porto Alegre precisam deixar os aparelhos em uma “caixa coletora” antes de entrar em sala de aula.

“Foi necessário adotar a ‘caixa coletora de celular’ tendo em vista que o uso do mesmo em sala de aula estava prejudicando a aprendizagem. Com essa medida simples, porém eficaz, resolvemos o problema”, diz a diretora Gelba Rosa.

Questionada, a Secretaria Estadual da Educação afirmou que “ferramentas como Chromebooks e celulares para acesso das plataformas de leitura e do Google Classroom fazem parte da estrutura de apoio pedagógico aos estudantes da Rede Estadual” e que “o uso destes equipamentos ocorre sempre com a orientação dos professores que indicam as atividades dos componentes curriculares que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo”.

Na segunda-feira (7), a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso de celular em salas de aula nas escolas municipais. A cidade foi a primeira a tomar a decisão após a divulgação de um relatório da Unesco apontar que celulares distraem e atrapalham o aprendizado. O Relatório Global de Monitoramento da Educação 2023 apontou que o aparelho pode prejudicar a concentração dos alunos e dificultar o entendimento dos conteúdos, principalmente se estiver em cima da mesa.

De acordo com a escola de Santiago, os professores notaram que os estudantes se mostraram mais concentrados nas atividades, participam mais das discussões e apresentaram melhora no aprendizado sem o celular.

A diretora explica que os alunos de Ensino Médio foram convidados pelas professoras a participar da confecção das caixas, com decoração e desenhos. Entre os estudantes de Ensino Fundamental, houve maior resistência à prática, mas não foram registrados problemas desde a adoção da “caixa coletora”.

Por Fabiana Lemos, RBS TV