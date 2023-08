Nova normativa da Susepe gera protesto de presos no Presídio de Alegrete

O que gerou uma manifestação pacífica entre a massa carcerária no RS. No entanto familiares alegam que a nova medida irá gerar custos com as roupas que muitas famílias não têm condições de pagar. Também protestam contra a redução do convívio familiar, a limitação das visitas dos filhos menores e a diminuição da quantidade de alimentos levados para os presos.

A medida acabou provocando protestos entre os detentos. Em alguns presídios já há registro de uma greve de fome e algumas cidades ocorreram bloqueio de pista por parte de familiares dos presos. Em Alegrete, a reportagem apurou, ainda na manhã desta quarta-feira (9), que o Presídio Estadual está com 123 presos, e apenados das galerias não estão saindo para o pátio em forma de protesto, apenas fazendo as refeições. A visita no estabelecimento prisional segue normal nesta quarta com os presos do seguro e não há nenhum tipo de manifestação em frente ao PEAL.