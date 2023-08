Primeira reunião informa sobre documentos para o casamento coletivo de Alegrete

Este ano será realizada a quinta edição do projeto que beneficia casais, comprovadamente sem condições, a arcar com a papelada para realizar a união civil. A maioria já vive em união estável há tempo e agora quer regularizar a situação. Este ano a cerimônia será realizada dia 28 de outubro no Parque Lauro Dornelles.

O projeto casamento coletivo é uma iniciativa do gabinete do vereador Moisés Fontoura (PDT) e conta com apoio da Secretaria de de Promoção e Desenvolvimento Social e parceria do Exército, empresas da cidade, como lojas e salão de beleza que ajudam a vestir e maquiar as noivas.