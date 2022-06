Escola-Cívico Militar do IEEOA recebe certificação de nível intermediário

Share on Email

Na terça-feira(7), o diretor do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha/Escola Cívico-Militar, professor Ernesto Viana, recebeu, em Brasília, o Certificado de Classificação da Escola Cívico-Militar de Nível Intermediário do IEEOA.

A entrega ocorreu em solenidade especial com a presença dos diretores de escolas que estão com o Projeto Cívico-Militar. O professor Ernesto recebeu das mãos do titular da Diretoria de Políticas Para Escolas Cívico-Militares, Coronel Gilson dos Passos.

Ao receber a certificação, o diretor do IEEOA/ECIM afirmou que este certificado só foi emitido após a avaliação do trabalho de todos na escola. Por isso, parabenizava a todos os que contribuíram para que este objetivo fosse alcançado.

” Parabéns e obrigado, este é um certificado que foi emitido após a avaliação do trabalho de todos na escola”, declarou.

O professor Ernesto aproveitou para mandar o seu recado. Sem fornecer detalhes, apenas pronunciou: aguardem, vem novidades por aí.

Além de receber a certificação, o diretor do IEEOA/ECIM participa de um programa de formação presencial a cargo da Diretoria de Políticas para Escolas Cívico-Militares (Decim), do Ministério da Educação (MEC).

Alair Almeida