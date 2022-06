EMEB Fernando Ferrari recebe o projeto “Luz, Câmera, Educ(Ação)!”

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estudantes da EMEB Fernando Ferrari estão participando de um projeto muito especial que leva a 7ª Arte para dentro da escola.

O projeto “Luz, Câmera, Educa(Ação)!” está sendo realizado pelo Ponto de Cultura Coletivo Multicultural com financiamento do Fundo Social – Sicredi Essência.

O projeto consiste na realização de oficinas de cinema em 4 escolas públicas do município de Alegrete.

Projeto envolveu aluinos

Os participantes manterão contato com noções de roteiro, ângulos de câmera e filmagem, fotografia e interpretação.

Alunos participam efetivamente das oficinas

Ao fim de cada oficina, serão produzidos curtas metragens que serão exibidos no bairro onde se localiza cada escola.

As oficinas são ministradas pelos professores Alisson Machado e Paulo Amaral, com produção de Tatiane Quintana.



O Fundo Social tem como objetivo, ampliar as ações desenvolvidas pela Cooperativa e fortalecer o seu papel como agente de mobilização e desenvolvimento de nossa comunidade regional, o Fundo Social apoiará projetos desenvolvidos na área de abrangência da Sicredi Essência, com foco em Educação e Cultura, Saúde, Segurança e Empreendedorismo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade.

Fotos: reprodução