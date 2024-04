Escola de Jiu- Jitsu de Alegrete conquistou 15 medalhas no Coliseu Prime em Livramento

Sob a liderança do professor faixa-preta Gabriel Teixeira, representante da renomada Escola Matriz Drill BJJ, sediada em Porto Alegre e fundada pelo professor Fernando Paradeda, tricampeão mundial e tricampeão brasileiro na faixa-preta, a equipe tem conquistado destaque não apenas localmente, mas também em competições regionais e nacionais.

No último domingo, a Escola Drill BJJ Alegrete marcou presença no evento Coliseu Prime, realizado em Livramento, onde demonstrou seu talento e determinação, conquistando o título geral entre as equipes participantes. Com desempenho excepcional em todas as categorias, desde os adultos até as crianças e adolescentes, a equipe celebrou os seguintes resultados:

5 medalhas de ouro

4 medalhas de prata

6 medalhas de bronze

Essas conquistas não são apenas reflexo do talento individual dos alunos, mas também do comprometimento da equipe técnica, liderada pelo professor Gabriel Teixeira, em oferecer um programa de aulas completo e inclusivo. Desde os 2 anos e meio de idade, os praticantes têm a oportunidade de ingressar nas turmas especiais, que incluem Baby, Kids, Juvenil e Adulto, além do programa de Personal Fight, adaptado para atender às necessidades individuais de cada aluno.

Localizada na Rua Luiz de Freitas, em Alegrete, a Escola Drill BJJ oferece um ambiente acolhedor e profissional para todos os que desejam explorar os benefícios do Jiu-Jitsu, seja para aprimorar a forma física, desenvolver habilidades de defesa pessoal ou simplesmente fazer parte de uma comunidade apaixonada pelo esporte.

Com dois anos de história marcados por superações, aprendizado e muitas vitórias, a Escola Drill BJJ Alegrete se firma como uma referência no cenário do Jiu-Jitsu local, inspirando seus alunos a alcançarem seus objetivos e acreditarem no poder da disciplina e da perseverança.