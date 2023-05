Escola do Legislativo da Câmara promove curso de LIBRAS básico

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Alegrete continua cumprindo sua missão de aproximar o parlamento da sociedade, oferecendo atividades que possibilitam a qualificação tanto dos servidores quanto da comunidade em geral. Dentre as diversas iniciativas promovidas, destaca-se o Curso de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS Básico, que teve início na sexta-feira (12).

As inscrições para o curso foram encerradas rapidamente, visto que todas as 25 vagas disponibilizadas foram preenchidas em poucas horas. O curso é voltado para a capacitação dos servidores da Câmara Municipal de Alegrete e de outros órgãos públicos que demonstraram interesse em participar.

As aulas são ministradas pela professora Ana Paula Gomes Lara, que abordará alguns conceitos básicos da Língua Brasileira de Sinais, aspectos linguísticos, sinais básicos e alfabeto manual. A periodicidade do curso será semanal, com uma aula das 10h às 12h, todas as sextas-feiras, no plenário da Câmara. Serão 10 aulas de duas horas cada, totalizando 20 horas. Durante o curso, haverá interação com colegas e com as atividades propostas pelas professoras. A obtenção do certificado estará condicionada à presença nas aulas e participação nas atividades propostas.

O Curso Básico de LIBRAS terá outros módulos complementares em data futura ainda não definida. Desde 2021, as sessões e atividades da Câmara de Alegrete, transmitidas pela TV Câmara, contam com tradutoras de libras. As intérpretes Roberta dos Santos Messa e Mariele Silva da Silveira fazem parte da rotina das sessões, tornando a Câmara de Alegrete muito mais inclusiva.

Para o presidente Luciano Belmonte, a inclusão dos surdos na sociedade é essencial, e a Língua Brasileira de Sinais é uma forma expressiva de inclusão. “É por meio dessa língua que o surdo faz a interação na sociedade, construindo sua identidade e exercendo sua cidadania”, avalia Belmonte. Com a realização do Curso Básico de LIBRAS, a Câmara Municipal de Alegrete dá mais um passo em direção à inclusão social e à promoção da cidadania plena.