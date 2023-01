Na onda de vandalismos, nem o busto do Doutor Romário foi poupado

Nestes últimos meses, de forma mais recorrente, por inúmeras vezes a informação negativa se multiplica em vários registros sobre vandalismo em Alegrete. Os atos acontecem de diversas formas e modos. Aí vem uma pergunta: qual motivo para essas agressões? Qual razão para tanto descaso com bens públicos, privados e obras de arte? O que leva indivíduos destilarem tanto ódio?

A verdade é que o vandalismo é uma forma estúpida de expressão, que demonstra a insatisfação, daqueles que não são capazes de se expressar de forma inteligente e a ignorância é inimiga da liberdade.

E, dentre todos os já relatados aqui no PAT estão: cerca de pedra, contêineres, Mário Quintana, Monumento ao Expedicionário na Praça Getúlio Vargas, Rui Ramos, Estação Ferroviária, Maria Fumaça, entre outros.

Mas, um caso recente ocorreu em um local quase que inimaginável, e por ser de uma figura que teve sempre um grande carinho e respeito da população alegretense – o busto do Dr Romário – na Santa Casa de Alegrete.

Os óculos do busto do médico, conhecido como médico do pobres, foram arrancados. A informação ao PAT foi do artista Roberto Moacir Ferreira dos Santos conhecido como Caturra.

Ele se mostrou inconformado com as depredação dos bens públicos: fiquei no hospital alguns dias em razão de um problema de saúde da minha mãe, que acabou falecendo na semana passada.

Por outro lado, me deparei com a dor e a indignação ao sair em frente à Santa Casa e perceber que o busto do Dr Romário foi alvo de vândalos, é algo que não se pode descrever. Impossível compreender um ato como este, não só neste caso, mas em todos que foram noticiados nos últimos dias. Alegrete está num momento muito delicado e triste”- comentou.

A obra do Dr. Romário foi inaugurada em outubro de 2019. Uma campanha que iniciou com o Consulado do Inter, em Alegrete, com apoio da Sociedade de Medicina e Rotary Sul, arrecadou valores para edificar o busto.

O objetivo foi homenagear o médico que foi um dos médicos humanistas da história de Alegrete, pela forma como atendia as pessoas e se doava no exercício da Medicina.

O médico, conhecido como o pai dos pobres, tinha mais de 2 mil afilhados, tendo batizado 36 em um só dia, muitos reverenciam o padrinho Dr Romário, até os dias atuais.

O busto, em material que imita o bronze, de alta durabilidade, custou à época 7 mil, e foi feito pelo artista Carlos Fagundes, já a Ritt Empreendimento foi a responsável pela estrutura em que foi colocada a obra.

Abaixo a obra no dia da inauguração: