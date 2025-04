Escola Emilio Zuñeda é homenageada na Câmara pelos seus 69 anos na educação

A Escola Estadual Emílio Zuñeda teve a presença especial na sessão da Câmara de Vereadores, do dia 10, com a indicação do espaço regimental pelo gabinete do vereador Rudi Pinto (PDT).

Por ocasião dos 69 anos da escola comemorado no último mês de março o vereador solicitou que a direção do Emílio Zuñeda participasse da sessão mostrando um pouco da história deste educandário de Alegrete. A diretora Rosélia Malmann falou de projetos e da vida escolar do Emílio, escola do ensino fundamental ao médio e única de nível médio e cursos técnicos da Zona Oeste de Alegrete.

Rosélia Malmann diretora a EEEZ

Rudi Pinto que propôs essa homenagem justificou dizendo que a escola se destaca com excelência em ensino e no cuidado da formação integral de seus alunos, não promovendo apenas o aprendizado, mas também a formação de cidadão conscientes par ajudar na transformação social.

Professores do Emilio Zuñeda acompanharam no plenário a homenagem à escola e a diretora Rosélia Malmann destacou o trabalho da equipe e da comunidade escolar., eseus alunos que fazem o dia a dia desse educandario.

A vereadora Caroline Figueiredo ( MDB) lembrou em sua fala sobre a maestria do trabalho realizado na escola Emílio Zuñeda de dedicação, carinho e responsabilidade São profissionais que entregam muito além e que ver a gestão nas mãos de uma mulher e motivo de muito orgulho, enfatizou a vereadora.