Sobrinho bisneto de Osvaldo Aranha recebe homenagem em memória do tio em Alegrete

Compartilhe









7 Shares

Na quinta-feira (03), Alegrete reverenciou mais uma vez o legado do alegretense Osvaldo Aranha.

O deputado Airton Lima (PL), concedeu em emocionante cerimônia a Medalha da 55ª Legislatura em homenagem ao histórico político brasileiro e alegretense Osvaldo Aranha, reconhecido internacionalmente por ser decisivo na criação do Estado de Israel.

A condecoração foi entregue ao seu sobrinho bisneto, Patric Arend Luderitz, em bonita e prestigiada solenidade que ocorreu na Igreja do Evangelho Quadrangular Sede de Alegrete, no início da noite de quinta.

Estiveram presentes no evento autoridades municipais e da região. O presidente da Câmara Moisés Fontoura/PDT, vereadora Miriam Suhre/PP e vereadores Cléo Trindade/MDB e Rudi Pint/PDT e o engenheiro Jetter Danzer de Souza,

Além de pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, Bispo Ênio Bastos, Pastora Lucimar Bastos, Bispo Marcos Ferrão, Bispo Raimundo e Pastora Dilanira, casal de evangélicos da cidade de Uruguaiana e e demais convidados, como os pastores titulares e membros do ministério da igreja do Evangelho Quadrangular.

A homenagem foi motivada, principalmente, pela atuação de Osvaldo Aranha na criação do Estado de Israel, fato que beneficiou muitos judeus e sionistas pela partição da Palestina. Por ter sido um dos articuladores da criação do estado de Israel, foi homenageado emprestando seu nome a algumas ruas e praças em Israel e Jerusalém, além de Porto Alegre que em 1930 nomeou a Avenida Osvaldo Aranha, localizada no Bairro Bom Fim, onde vivem centenas de famílias de imigrantes judeus.

Em sua fala, o deputado Airton salientou que se sentiu privilegiado em poder conceder esta honraria a um histórico político brasileiro que tanto lutou pela pátria e preocupou-se com as minorias. Por conta de seu exemplo, Airton Lima afirmou que pretende seguir os passos de Aranha.

“Osvaldo Aranha foi uma pessoa que conseguiu o que poucos conseguem, deixar seu legado, construindo o caminho para tornar possível que próximos gestores tivessem melhores acessos ao relacionamento internacional”, destacou Lima.

Foi uma noite muito especial carregada de emoção. A biografia de Osvado Aranha emocionou os presentes. Bastante emocionado o sobrinho bisneto falou do tio Osvaldo Aranha e inclusive leu uma carta escrita pelo próprio Osvaldo Aranha quando completou 65 anos, dirigida a seu amigo Flores da Cunha que toda as suas lutas não foram em vão. Patric Arend Luderitz acompanhado da esposa Sandra e da filha Rihanna disse que o tio era um amante da sua família. “Ela amava sua família e esposa mas também amava o Brasil o Rio Grande do Sul e o Alegrete” comentou Patric.

Em 1925, Osvaldo Aranha foi nomeado por Borges de Medeiros, “prefeito de Alegrete”, tradicional reduto oposicionista. Dois anos depois, foi eleito “deputado federal”. Em fevereiro de 1947, Osvaldo Aranha foi nomeado chefe da delegação brasileira nas sessões da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Exerceu importante papel no episódio da criação do Estado de Israel. Nesse mesmo ano, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz.

A homenagem coordenada pelo pastor Ênio no templo da IEQ, foi emocionante, onde o sobrinho bisneto de Osvaldo Aranha foi às lágrimas pelo reconhecimento dedicado ao seu tio em sua terra natal. A cerimônia foi conduzida pelo chefe de gabinete do deputado estadual Airton Lima, Jocimar Santos de Jesus.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução